هيفاء وهبي تدافع عن حمو بيكا على الهواء.. والأخير يعلق (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

دافعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، مؤكدة أن الجمهور يحب الأخير، وطالبته بعدم التركيز في الهجوم الذي يتعرض له على الأغاني التي يقدمها.

وأضافت وهبي في تصريحات تلفزيونية أن الجمهور ينتظر دائمًا الحاجات الحلوة، مؤكدة أن الاختلاف مطلوب وأن حمو يقدم شيئا مختلفا.

فرد عليها بيكا: "ما انا مش عارف اشتغل بتهاجم بس"، لتوضح النجمة اللبنانية: "أنا ابتديت مكنتش بستحمل الهجوم، ابتديت صغيرة غير لما يكون الواحد ناضج وحمو كده، وأنا فهمت من كلامه إن هو سند لعيلته مش عايز حد يهز السند ده وعايز يشتغل".

وتابعت هيفاء وهبي: "في الأول مكنتش بتحمل لأني صغيرة ومعنديش خبرة، تعلمت من نفسي واكتشفت مع الوقت أن الناس مش هي اللي بتهاجمك، فيه ناس معينة شغلها الهجوم مش ضروري يكونوا فنانين ولا جمهور ده نوع تالت من الناس، أي فنان لما بيركز في شغله بيلاقي نجاحه وشغله بيدافعوا عنه، مش بنحتاج حاجة تاني لما تحس أن شغلك رد لك اعتبارك"، ووجهت نصيحة لحمو أن يرد على الهجوم بعمله لا بالكلام.

كما علقت الفنانة على قرارات نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر بحق مطربي المهرجانات، فقالت: "كلنا نحترم القوانين أكيد فيه غلطة حصلت ممكن نرجعلها ونحاول نصلح، أنا بحترم الفنان هاني شاكر كتير وخد قرارات بالإجماع بسبب حاجات حصلت لما تتصلح صورتها أمام النقابة وأمام الناس أكيد مش هيمنع أغنية حلوة بكلام جميل ولحن حلو، هو يريد إصلاح واقع حدث به بعض الفوضى، ممكن يكون فيه أشخاص ظُلموا في زحمة القرارات".

وعادت للحديث عن حمو بيكا قائلة: "بحس إن حمو عنده خفة دم وبراءة"، فعرض عليها حمو أن يكتب لها أغنية "اكتب لها ويزيدني الشرف إنها تغنيها"، لترد "الحاجات دي أنا مش بجامل نفسي ولا الآخرين لو قدم عمل حلو مش هقول لأ".

وعن أكثر ما يعجبها في أغاني حمو بيكا، قالت: "أكتر حاجة بحبها لحمو وهو بيسجل بحب اللحظات دي أوي وبتخلي الناس تقرب منه اكتر، عايزاك تحفظها وهو إنسان طبيعي".

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