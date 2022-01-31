مصر.. حبس أم وابنتها في واقعة انتحار الطفلة هايدي ضحية الابتزاز الإلكتروني

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أصدرت جهات التحقيق في مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية المصرية، اليوم الإثنين، قرارًا بـ حبس ربة منزل وابنتها لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بالتورط في واقعة تسريب صور خادشة للحياء، نُشرت لـ الطفلة هايدي، ضحية الابتزاز الإلكتروني.

وتخلصت الطفلة هايدي شحتة (16 عامًا) من حياتها وانتحرت بتناول قرص مبيد حشري سام من تلك الأقراص التي تُستخدم في حفظ حبوب الغلال؛ على أثر تعرضها لـ ابتزاز إلكتروني بنشر صور خادشة للحياء لها بواسطة شابين اثنين، بعدما ساعدت جارتها وابنتها في تسريب تلك الصور إلى الشابين، واللذان هددا الطفلة هايدي ومارسا كل أنواع الضغط والابتزاز عليها حتى فارقت الحياة منتحرة بتناول قرص سام.

وفي وقتٍ سابق، صرحت جهات التحقيق بدفن جثمان الطفلة هايدي شحتة، 16 عامًا، طالبة بالصف الأول بالمرحلة الثانوية التجارية، مُقيمة في عزبة الحاج علي التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، وذلك بعد الانتهاء من الصفة التشريحية، بينما جرى تشريح الجثة بمعرفة فريق من الطب الشرعي داخل مشرحة مستشفى الزقازيق العام، قبل التصريح بالدفن وتشييع جنازة الطفلة هايدي ودفن الجثمان بمقابر أسرتها في عزبة الحاج علي، التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.

ووجهت أسرة الطفلة المتوفاة الاتهام إلى ربة منزل وابنتها، جيرانهم في القرية، بتسريب الصور الخادشة للحياء التي نشرها الشابان، واللذان تربطهما صلة قرابة بالمتهمتين، ما أدى إلى دخول الطفلة هايدي في حالة نفسية سيئة انتهت بالخلاص من حياتها والانتحار بتناول قرص سام من تلك الأقراص التي تُستخدم في حفظ الغلال.

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