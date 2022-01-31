المطاعم الفرنسية تُظهر مصدر أطباق اللحوم

سيكون لرواد المطاعم أو المقاصف أو الكافيتريات الفرنسية، قريباً، الحق في معرفة مصدر اللحوم، الموجودة على أطباقهم.

واعتباراً من الأول من مارس المقبل، يجب على المنشآت، التي تقدم أطباق الدجاج ولحوم الخنزير ولحم الضأن، أن تبيّن مكان تربية الماشية وذبحها، طبقاً لوزارة الزراعة. وإضافة إلى ذلك، يجب أن تظهر المنشآت أيضاً ما إذا كان اللحم طازجاً أم تم تبريده أو تجميده. وتلك المعلومات إجبارية بالنسبة للحم البقري، منذ عام 2002.

وبالنسبة للدجاج ولحوم الخنزير والضأن، كان هذا هو الحال فقط بالنسبة للحوم التي تباع في المتاجر الكبرى (السوبرماركت)، وعند القصابين.

وتأتي اللائحة الجديدة، استجابة لاهتمام المستهلكين المتزايد بشأن مصدر الطعام، وزيادة استهلاك اللحم المنتج محلياً.

باريس À د.ب.أ

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