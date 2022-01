أقدم رجل بريطاني على تربية بعض الصيصان الصغيرة الجميلة في مكان لا يخطر على بال. حيث استضافها داخل سترته، باعتباره مكانا دافئا مناسبا لها.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرجل وهو يخبئ الصيصان داخل سترته، بينما كانت تقترب من رقبته وتقضم شعر لحيته الطويلة.

How many has he got in there? 😁 pic.twitter.com/tkIdR1QwfB