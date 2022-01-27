يوفر جميع وسائل الراحة والتدفئة.. فندق خاص بالطيور من 7 طوابق

المصدر: إعداد: سمير سعيد

في ما يمكن وصفه بأنه مبادرة فريدة، تم بناء برج من سبعة طوابق للطيور في بلدة بارباتسار بمنطقة ناغور في ولاية راجاستان الهندية، حيث سيشمل البرج على نظام تدفئة.

ما يجعل هذا البرج فريدًا بالنسبة للطيور هو ارتفاعه الذي يبلغ 65 قدمًا.

كما سيتوفر للطيور الطعام والماء على مدار الساعة.

تم إنفاق ما مجموعه 800 ألف روبية على بناء البرج الذي يحتوي على سبعة طوابق للطيور.

كما تم بناء البرج ليوفر جميع وسائل الراحة للطيور، ما يمكن اعتباره فندقاً خاصاً بالطيور.

يتم تشغيل سقيفة الحمام بالفعل في جزء من الأرض هنا والآن سيظل منزل الطيور هذا نقطة جذب أخرى.

تم التبرع بالأرض التي تبلغ قيمتها 10 مليون روبية من قبل فاعلي الخير، والآن بها حديقة للأطفال للعب ومكان للعبادة للكبار.

يقوم كبار السن حاليًا بأداء الكيرتان في الصباح والمساء بعد تقديم الطعام للحمام.

ولتوفير أجواء رائعة في المكان للطيور والزوار، تمت زراعة 400 شجرة، فيما يتم اطعام الطيور يومياً بـ 5-6 أكياس من الأرز.

وقال إنه بالإضافة إلى بيت الطيور ، تم إنشاء بركة مياه للطيور لشرب الماء.

ولهذا البرج يوجد حساب بنكي يديره المشرفون عليه، حيث يتلقى تبرعات تنفق على خدمة الطيور والمكان.

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