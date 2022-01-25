خطأ في التشخيص يصيب مدير متجر شاب بالعمى وأيامه معدودة

المصدر: إعداد: سمير سعيد

بدأ أندي بيل، من منطقة ليستر البريطانية، يعاني من صداع حاد أثناء إدارته لمتجر Carphone Warehouse للهواتف المحمولة في أغسطس 2019.

زار بيل طبيب بعد أن استمر الألم، إلا أنه قيل له إنه ربما كان يعاني من الصداع النصفي نتيجة ضغط العمل في وظيفته.

تمت إحالة آندي إلى مستوصف ليستر الملكي بعد إصابته بنوبة هلع تركته في حالة من الارتباك وفقدان الذاكرة.

لكن مرة أخرى ، وضع الأطباء الصداع في العمل كسبب ما يحدث له.

بعد ذلك تم تشخيص ورمه في نهاية المطاف في يناير 2020 بعد أن ذهب بيل لرؤية طبيبه مرة أخرى بعد أن أُجبر على التوقف بسيارته لأنه كان يعاني من ألم شديد.

قيل لأندي إنه مصاب بورم أرومي دبقي متعدد الأشكال، وهو ورم ورم دماغي خبيث سريع النمو يبدأ عادة داخل الدماغ.

استمر الورم في النمو، وعلى الرغم من العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، فقد أصبح الآن أعمى تمامًا.

قالت عمة أندي، ديب بيل ، 48 عامًا ، من جروبي في ليستر: "ذهب آندي إلى طبيبه العام ، الذي قال إنه يعاني من الصداع النصفي ولكن بعد ذلك أصيب بنوبة من الارتباك ونوبة هلع ولم يستطع تذكر أي شيء".

وأضافت عمته: 'اصبت بصدمة كبيرة. أندي مثل ابني الثالث ، لذلك كنت في حالة عدم تصديق من فكرة فقدان شخص مهم جدًا بالنسبة لي. عندما حصلنا على تأكيد على أنه كان ورما دماغيا ، كان الأمر بمثابة حكم بالإعدام".

"لم يرد أندي أن يعرف كم من الوقت كان عليه أن يعيش، لكن "جوجل" ستخبرك بأن الفترة من 12 إلى 18 شهرًا."

خضع أندي لإزالة الورم في مركز كوينز الطبي في نوتنغهام، تلاه العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي.

وأضافت عمته: "منذ ذلك الحين أصيب ببعض النوبات، أدى إحداها إلى خلع في كتفيه. منذ ديسمبر 2020 ، لم يخضع آندي لفحص ثابت. نما الورم ، وقيل لنا إنه لم يعد هناك أي علاج متاح له. بدأ بصره يضعف في أكتوبر 2021 وهو الآن أعمى تمامًا".

ستسير الآن زوجة آندي بيل، وهي معلمة وأم لطفلين، 10000 خطوة كل يوم في فبراير لجمع الأموال من أجل أبحاث أورام الدماغ.

وقالت زوجة آندي بيل: "الإلهام يأتي من آندي المذهل للغاية. إنه محارب عظيم لم يستسلم أبدًا أو يشعر بالأسف على نفسه".

وتابعت: "حتى تضطر إلى مواجهة هذا النوع من الواقع ، فأنت لا تفهم مدى قسوة الحقائق".

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