البيرو تسابق الوقت لإنقاذ طيور مهدّدة بتسرب نفطي

المصدر: ليما ■ أ.ف.ب

تسابق حديقة حيوانات الوقت في ليما، لإنقاذ عشرات الطيور البحرية، من بينها طيور بطريق محمية، بعد تسرب 6000 برميل من النفط الخام قبالة سواحل البيرو، بسبب ارتفاع الموج، إثر ثوران بركان في جنوب المحيط الهادئ، ضرب مصفاة تكرير. نُقل أكثر من 40 طائراً، بما فيها طيور البطريق هومبولت، التي يصنفها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنها معرضة للخطر، إلى حديقة حيوانات «باركي دي لاسليينداس»، بعد إنقاذها من الشواطئ والمحميات الطبيعية المتضررة.

وقالت عالمة الأحياء ليزيث بيرموديث، فيما كانت تهتم بطائر: «لم نشهد مطلقاً أمراً مماثلاً في تاريخ البيرو. لم نعتقد أن تأثير ذلك سيكون بهذا الحجم». ويقوم فريق من الأطباء البيطريين برعاية الطيور وغسلها بمنظفات خاصة، لإزالة النفط الذي يتسبب في اختناقها.

كما أعطيت الحيوانات أدوية مضادة للفطريات والبكتيريا وفيتامينات. وقالت بيرموديث إن «مصير الطيور غير واضح. نحن نفعل كل ما في وسعنا».

وأعلنت البيرو حالة طوارئ بيئية بعد تسرب نحو 264 ألف غالون (1.2 مليون لتر) من النفط الخام في البحر، السبت الماضي، عندما ضرب الموج العاتي ناقلة أثناء تفريغ حمولتها في مصفاة تكرير. ونتج الموج العاتي بشكل غير طبيعي عن ثوران بركان تحت البحر، قرب أرخبيل تونغا. وأدى التسرب النفطي إلى تلوث شواطئ، وأضر صناعات الصيد والسياحة، فيما تعمل فرق بلا هوادة لتنظيف الفوضى التي أحدثتها الكارثة.

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