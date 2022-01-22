ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسهل الطرق الطبيعية لخفض الكوليسترول الضار

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

غالباً ما ينتج ارتفاع الكوليسترول في الدم عن تناول الأطعمة الدهنية أو زيادة الوزن، ويحدث عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في دمك، ولحسن الحظ يمكن للعديد من الأشخاص خفض نسبة الكوليسترول الضار لديهم عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة.

ولا يميل ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى التسبب في أعراض، لذلك لا يمكنك معرفة ما إذا كنت مصاباً به إلا من خلال فحص الدم، ويمكن أن يساعد تغيير ما تأكله وزيادة نشاطك والإقلاع عن التدخين في إعادة الكوليسترول إلى المستوى الصحي.

ويعاني أكثر من اثنين من كل خمسة أشخاص في إنجلترا من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مما يعرضهم لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب، ولحسن الحظ، قد تساعدك التمارين الرياضية، ولا يهم نوع النشاط الذي تختاره. لكن ممارسة 150 دقيقة فقط من التمارين أسبوعيًا يمكن أن يحسن نسبة الكوليسترول لديك، وفقاً لما نقلته صحيفة "إكسبريس" عن هيئة الخدمات الصحية البريطانية.

وهناك العديد من التمارين "السهلة" التي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، بما في ذلك المشي السريع. ومع ذلك، يجب عليك مراجعة طبيبك بشأن ممارسة الرياضة وما هو النوع الذي سيكون الأفضل لك.

ومن المهم الاستمرار في ممارسة الرياضة، ولذا قد يكون من المفيد الانضمام إلى مجموعة أو العثور على شخص للتمرن معه، وفقًا لـ"مايو كلينك".

إذا تم نصحك بإجراء تغييرات في النظام الغذائي ، فهناك عدد من الأشياء التي يجب مراعاتها، وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إنه "من خلال العيش بأسلوب حياة صحي، يمكنك المساعدة في الحفاظ على الكوليسترول في نطاق صحي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية".

وتوضح أن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة يساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والحالات ذات الصلة مثل أمراض القلب، وبالتالي علينا اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والدهون المتحولة والصوديوم.

وتشير هيئة الخدمات الصحية البريطانية إلى أنه لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم، حاول تقليل الأطعمة الدهنية، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة.

وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى دواء لخفض الكوليسترول يكتبه لهم الطبيب المعالج إذا لم ينخفض مستوى الكوليسترول بعد تغيير النظام الغذائي ونمط والحياة.

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