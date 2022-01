بلجيكا..حادثة مرعبة لرجل يدفع امرأة لتسقط امام المترو «فيديو»

حالة عارمة من الغضب انتشرت في بلجيكا، بعد قيام رجل بدفع امرأة بشكل مفاجيء على سكة المترو، وأفادت وسائل إعلام محلية أن الرجل الذي أقدم على هذه الجريمة، تم القاء القبض عليه بعد وقت قصير من الحادث.

وطلب المدعي العام في بروكسل مذكرة توقيف بتهمة الشروع في القتل، ومن المتوقع صدور قرار قاضي التحقيق خلال 48 ساعة، ولم يتم تحديد جنسية الفاعل.

وأكدت نائبة المدعي العام، سارة دورانت، في بيان صحفي أن «التحقيق جار لتحديد الملابسات الدقيقة للوقائع وكذلك الدافع وراء المشتبه به».

ودفع شاب امرأة عمدا على سكة المترو في محطة «روجير» في بروكسل، وهرب الجاني راكضًا عبر مسارات مترو الأنفاق، و بفضل بث صور المشتبه به، تمكنت الشرطة من اعتقاله وتقوم باستجوابه لمعرفة دوافعة

ويوثق فيديو الشاب المرأة وهو يدفع المرأة في ظهرها مع اقتراب مترو أنفاق، وهرب راكضًا في الاتجاه المعاكس، إلا أن ردة فعل سائق المترو كانت سريعة، حيث قام بعد أن نبه الناس على المنصة، بفرملة طارئة، و لم يصب الضحية.

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة النقل المجتمعي في بروكسل «كان رد فعل السائق جيداً للغاية، لكنه لا يزال في حالة صدمة والضحية أيضاً».

WATCH: Woman narrowly survives after man pushes her in front of subway train in Brussels; motive unknown pic.twitter.com/fGGmFKkqpx