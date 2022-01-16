جولة في منزل طفولة الأميرة ديانا ذو الـ 90 غرفة ... صور نادرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشأت الأميرة ديانا في منزل " Althorp House" بمقر عائلتها في ريف نورثهامبتونشاير حتى تزوجت من أمير تشارلز ولي عهد بريطانيا في عام 1981، وكان البيت الذي يحتوي على 90 غرفة و550 فدانًا، ملك إيرل جون سبنسر والد الأميرة الراحلة، وأصبح الآن ملك شقيقها تشارلز إيرل سبنسر.

ونشر سبنسر مؤخرًا على حسابه على انستغرام، صورا لمنزل طفولة الأميرة ديانا، ومن ضمنها المكتبة والتي واصفها بأنها غرفته المفضلة في المنزل، وفيها أرفف كثيرة جدا مصفوف عليها الكتب، وتتميز بأرضيات خشبية عليها ثلاثة من السجاجيد المزخرفة، وجدران باللون الكريمي، بالإضافة إلى مجموعة من الكراسي والأرائك، كما يوجد العديد من الثريات الفخمة المتدلية من السقف.

وفي إحدى الصور لإيرل تشارلز سبنسر داخل المكتبة عام 1990، ظهرت صورة شقيقته الأميرة ديانا.

فيما أخذت قاعة Wootton Hall "" اسمها من الفنان جون ووتون "John Wootton"، الذي كانت أعماله معلقة على جدرانها، وهي تتميز بأرضية كرقعة الشطرنج.

وتم تزيين جدران إحدى غرف النوم في المنزل بورق حائط باللون الأزرق، وسجادة منقوشة باللونين الأحمر والأزرق، ويوجد بها سرير ذو أربعة أعمدة وستائر متناسقة.

وتتميز غرفة نوم " Oak Bedroom" بسرير من خشب البلوط، وستائر باللون الأزرق مطرزة بلقب العائلة سبنسر، وفي عام 1934، أقام السير ونستون تشرشل أيضًا في هذه الغرفة أثناء إجراء بحث لكتابه عن دوق مارلبورو.

ويحتوي منزل" Althorp House "على غرفة خاصة بها طاولة بلياردو كبيرة، وتم طلاء الجدران باللون الأزرق مع نقوش ذهبية على السقف والعديد من الصور المعلقة.

وتُعد " Marlborough" بمثابة غرفة الطعام الرسمية، وتتسع لما يصل إلى 42 ضيفًا، وسٌميت على اسم سارة دوقة مارلبورو الأولى.

وتم استخدام " The Great Room" بواسطة اللورد جورج جون سبنسر الثاني، للاجتماعات السياسية ولكنها تستخدم الآن كغرفة طعام عائلية ومساحة للمؤتمرات التجارية، وهي تتميز بمرآة كبيرة ذهبية مصممة خصيصًا لهذه الغرفة.

وتتميز إحدى غرف المعيشة العديدة في المنزل بجدران حمراء وسجادة منقوشة باللونين الأحمر والأزرق، وتوجد بها أريكة كريمي منقوشة بالزهور وأريكة خضراء ، بالإضافة إلى مكتب خشبي وثلاث طاولات جانبية.

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