مشهد مخيف لأسراب طيور تحتل موقف سيارات.. «فيديو»

رصد مقطع فيديو لحظات مخيفة لأسراب من الطيور تحتل موقف سيارات في ولاية تكساس الأمريكية في مشهد مخيف.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن شبكة «فوكس ناو» الإخبارية الأمريكية إن هذا المشهد تم رصده في الثامن من ينايرالجاري، مشيرة إلى أنه يشبه أفلام المخرج البريطاني ألفريد هتشكوك، التي كان مليئة بالإثارة النفسية.

وظهرت الطيور وهي تحط على سطح السيارات ثم تطير أو تقوم بالدوران والهبوط مرة أخرى على سطحها.

Unnerving moment birds swarm over carpark like a scene from a Hitchcock film pic.twitter.com/QQ3wx1o468