أمطار غزيرة وتساقط برد كثيف على المدينة المنورة (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

وثق سعوديون اليوم الجمعة، بمقاطع فيديو، تساقط برد كثيف على مناطق المدينة المنورة.

وتساقطت الأمطار مصحوبة بحبات البرد بشكل هائل، على دثير في منطقة المدينة المنورة، وغطت الطرق والأودية.

وأظهرت مقاطع الفيديو، تراكم حبات البرد التي كست الطرق باللون الأبيض، بينما جرت السيول في الأودية حسب صحيفة المرصد.

وأوضحت الفيديوهات، سقوط البرد على إحدى السيارات المتوقفة، مما تسبب في كسر زجاجها الخلفي، بسبب كبر حجم حبات البرد المتساقطة.

وتعرضت منطقة المدينة المنورة اليوم الجمعة لحالة من عدم الاستقرار الجوي، عملت على تشكل السحب الركامية الرعدية وتساقط الأمطار وزخات البرد.

تساقط البرد بشكل هائل على دثير في منطقة #المدينة_المنورة عصر اليوم. pic.twitter.com/ipTXqxiU5u — العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) January 14, 2022

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