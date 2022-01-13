«كهرباء دبي» تستعد لإطلاق قمر اصطناعي نانوي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يستعد برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس دي»، وبحسب الجدول الزمني الموضوع؛ لإطلاق القمر الاصطناعي النانوي «ديوا سات1» على متن صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، مساء اليوم، بحضور العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير، وعدد من مسؤولي الهيئة وشركتي «سبيس إكس» و«نانو أفيونيكس». ويزور وفد برئاسة الطاير الولايات المتحدة الأميركية، لتعزيز العلاقات المشتركة وتبادل أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال استكشاف الفضاء والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة به.

وزار الوفد مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، حيث كان في استقباله، أندريا فارمر، مدير تطوير الأعمال. وقام الوفد بجولة تفقدية في جميع أنحاء المركز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news