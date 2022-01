طبخ خلال عملية السطو.. "اللص الجائع" يثير سخرية الشرطة وهذا مصيره

في حادثة غير عادية لكنها مرحة، اقتحم لص منزلًا لسرقة أشياء ثمينة لكنه توقف لطهي وجبة في وسط عملية السطو.

تم الإبلاغ عن الحادث المضحك ليلة الاثنين الماضي في ولاية آسام الهندية.

وفقًا لتقارير الصحافة الهندية، اقتحم اللص منزلًا بينما كان أصحاب المنزل بعيدين عنه.

ومع ذلك، بعد بضع دقائق، بدأت أصوات من المطبخ تثير شكوك الجيران.

ومع العلم أن المالكين ليسوا في المنزل، قبض الجيران على السارق وسلموه إلى رجال الشرطة.

وكتبت شرطة آسام على موقع "تويتر" أمس الثلاثاء تفاصيل الحادث، وكشفت عن اعتقال اللص من قبل الشرطة.

وكتبت شرطة آسام في تغريدة على تويتر، "القضية غريبة.. على الرغم من الفوائد الصحية العديدة للحبوب، لكن اتضح أن طهي الخيشدي (وجبة من الحبوب عمادها الأرز والعدس) أثناء محاولة السطو يمكن أن يضر بصحتك. تم القبض على السارق والشرطة تقدم له وجبات ساخنة".

لقد انتشرت التغريدة على نطاق واسع وأصبحت مسلية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين أطلقوا النكات والتعليقات الساخرة من اللص الجائع.

The curious case of a cereal burglar!



Despite its many health benefits, turns out, cooking Khichdi during a burglary attempt can be injurious to your well being.



The burglar has been arrested and @GuwahatiPol is serving him some hot meals. pic.twitter.com/ehLKIgqcZr