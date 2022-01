ضبط رجل أعمال يخبئ الملايين في خزان مياه.. والشرطة تصادرها مع 3 كيلو ذهب (فيديو)

داهمت دائرة ضريبة الدخل الهندية منزل وممتلكات رجل الأعمال الذي يبيع الخمور شانكار راي، وعائلته يوم الجمعة الماضي، وصادرت 80 مليون روبية نقدًا و3 كيلوغرامات من الذهب.

ومن المثير للاهتمام، أنه تم ضبط الأوراق النقدية مخبأة في كيس محفوظ في خزان مياه تحت الأرض.

وظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في الهند يظهر مسؤولو الضرايب وهم يجففون الأموال بمساعدة مكواة ومجفف شعر.

ونقلت الصحافة الهندية تصريحات مفوض دائرة ضريبة الدخل مونمون شارما، بعد انتهاء العملية، والذي قال: "انتهت المداهمة وسيستمر التحقيق على أساس الوثائق التي تم الاستيلاء عليها من عائلة راي. سيقوم القسم الآن بالتحقيق في الوثائق التي تم الاستيلاء عليها والممتلكات غير المسجلة. لذا ، علينا انتظار الرقم النهائي ".

واستمرت المداهمة، التي بدأت في السادسة من صباح يوم الخميس، على مدى 39 ساعة. داهم مسؤولو الضرائب أكثر من عشرة أماكن تابعة لعائلة شانكار راي.

رجل الأعمال شانكار راي هو زعيم حزب المؤتمر ورئيس سابق للبلدية، بينما شقيقه كمال راي هو زعيم حزب بهاراتيا جاناتا وكان نائب رئيس البلدية.

وقال مونموم شارما: "إلى جانب تجارة الخمور ، تمتلك عائلة راي أيضًا نشاطًا إقراضًا للمال إلى جانب النقل والفنادق والحانات ومحطة بنزين".

Cash was stashed in an underground tank, hair dryers and clothes iron were used by IT dept sleuths to dry up the cash @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/gKq1lXS3km