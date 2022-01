جاموس يقتحم مطعماً ويقذف أحد الزبائن جواً.. فيديو

انتشرت لقطات مروعة على الإنترنت من كاميرا مراقبة في أحد المطاعم بالصين، تظهر جاموساً يقتحم المطعم ويهاجم أحد الزبائن وقام بقذفه في الهواء.

ووفقاً لـ"آر تي عربية"، أظهر الفيديو رجلين يقفان داخل مطعم. وبينما يفتح أحدهما مشروباً والآخر مشغولاً بهاتفه الذكي، يظهر جاموس ضخم من خلال المدخل، ويهاجم أحد الرجلين ويقذفه في الهواء بعيداً عن زاوية الكاميرا.

وبعد حوالي 20 ثانية، عاد الجاموس عبر مدخل مختلف، محطماً الأثاث بقرونه وحوافره. ثم خرج من الباب من حيث دخل في البداية، وذكر مغردون أن الحادث وقع في مدينة تايتشو بشرق الصين، ونقل الرجل الذي تعرض للهجوم إلى المستشفى لإصابته بجروح في ساقه.

🚨🇨🇳Meanwhile a buffalo smashed its way into a restaurant and threw a man into the air in eastern #China. pic.twitter.com/DHQXYQAXUR