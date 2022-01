شاحنة تتدلى في جرف عميق .. وتنجو بمعجزة من كارثة مخيفة .. فيديو

أظهر مقطع فيديو متداول، تدلي شاحنة على طريق جبلي ضيق، من جرف بعلو 330 قدما، بالقرب من مدينة تشانغ تشي في محافظة شانسي بشمال الصين.

ونقلت صحيفة "دايلي ميل" عن مسؤولين محليين قولهم إن إن السائق واصل السير على الطريق الجبلي الضيق لأنه كان يتبع توجيهات الملاحة.

ومع تزايد ضيق الطريق، قرر السائق العودة إلى أسفل الجبل، لكنه لم يتمكن من تدوير شاحنته، وبدلا من ذلك، بدأ في عكس اتجاه الشاحنة والتحرك إلى الوراء، متجها بين الصخور من جانب، وجرف شديد الانحدار من الجانب الآخر، في حين انزلقت إحدى عجلات الشاحنة عن الطريق، تاركة الشاحنة تتدلى بشكل خطير فوق الجرف، وفق الصحيفة.

ولاحقا تمكن السائق وراكب معه من الهروب من الكابينة قبل محاولة إنقاذ الشاحنة من الانزلاق على الجبل، في حين بقي الطريق مغلقا لمدة 3 أيام بسبب الشاحنة، بحسب الصحيفة.

كما وثق مقطع الفيديو، حسب "روسيا اليوم"، استخدام المنقذين 3 جرارات ثقيلة لسحب الشاحنة، وتم وضع كميات من مواد البناء عليها من أجل زيادة وزن الجرارات، ثم ربطت مؤخرة الشاحنة بالجرارات بسلك سحب ضخم، وتم سحبها حتى اعتدلت وعادت إلى الطريق الهابط على الجانب الآخر من الجبل.

A transport truck hung off a cliff edge for 3 days in central China’s Shanxi province. The truck slid partly off the cliff when the driver attempted to reverse it on the narrow road. pic.twitter.com/iA6ifjgENs

#China for the series: we don't have roads like that. #Changzi. A #truck driver who followed the directions of the navigator remained poi Sed on a small road where a cliff faces. pic.twitter.com/QrBJsA6r9l