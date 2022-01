الولايات المتحدة: مصرع رجل اشتعلت النيران برأسه بعد صعقه من الشرطة .. فيديو

نشر مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك الأمريكية مقطع فيديو أظهر لحظة اشتعال النيران في رأس شخص موقوف بعد تعرضه لمسدس صعق خاص برجال الشرطة.

ووقع الحادث في نهاية أكتوبر من العام الماضي، عندما احتجزت الشرطة جيسون جونز البالغ من العمر 29 عاما، ليدخل على إثر الحادث في غيبوبة ويفارق الحياة بعد ذلك.

وأظهر الفيديو كيف أن المحتجز سكب مواد مطهرة على رأسه وجسمه خلال احتجازه في مركز شرطة كاتسكيل في شمال ولاية نيويورك، وعند استخدام رجل شرطة مسدس صعق للسيطرة على جونز، تفاعلت شرارة المسدس مع المواد المعقمة، ما أدى إلى إشعال النيران في رأسه على الفور.

Graphic video released by the New York AG’s Office shows the moment 29-year-old Jason Jones burst into flames after police in Catskill, New York used a Taser in October 2021. pic.twitter.com/jsSgcQo5g3