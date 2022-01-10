بعد أزمة فيديو الرقص.. وزير التربية المصري يتخذ هذا القرار الجريء !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قررت وزارة التربية والتعليم المصرية إعادة المعلمة التي ظهرت في فيديو الرقص مع عدد من زملائها خلال رحلة نظمتها نقابة المعلمين بمحافظة الدقهلية لعدد من معلمي مدينة المنصورة على ظهر مركب إلى عملها وذلك بإحدى المدارس التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، قوله ان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم تابع التحقيقات التي كانت تجري مع المعلمة وكلف بإدتها الى العمل كمعلمة لغة عربية بإحدى المدارس .

وأضاف المصدر أنه جري التواصل مع المعلمة وإخطارها بقرار عودتها من ثم العودة الى مديرية التربية والتعليم لاستلام قرار العودة وتوزيعها علي إحدى المدارس

في السياق ذاتة عبرت أية يوسف، المعلمة التى ظهرت فى الفيديو، عن شكرها لوزير التربية والتعليم بقرار عودتها الى عملها قائلة "أخطأت وواجهت ضغوطا نفسية شديدة خلال الفترة الماضية".

وأضافت أن بعض زملائها طبعوا صورها وهي ترقص بحركات معينة، وجمعوا الفيديوهات الخاصة بالرحلة على أسطوانات، وأرسلوها لمديرية التربية والتعليم للتحقيق فيها.

وأوضحت آيه، أن لديها طفلين، أحدهما في الصف الرابع الابتدائي وسيؤدي امتحاناته الأسبوع المقبل، وبسبب ما حدث لا تستطيع مراجعة دروسه وإعداده للامتحان، قائلة: هروح معاه إزاي وحد يتنمر عليه، كمان عندي امتحانات بعده، ومش عارفة اذاكر ولا أعيش.

وقالت إن والدتها أصيبت بوعكة صحية وارتفاع نسبة السكر، بسبب ما حدث معها، كما أنها تعاني من الاكتئاب بسبب ما يتداول عنها، مؤكدة أنها لا توجد خلافات لها مع أي شخص داخل منظومة التعليم أو خارجه، حتى ينتقم منها بهذا الشكل.

وكانت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعلنت تقدمها بوظيفة مراجعة لغة عربية في مكتبها القانوني للمعلمة، طالبة منها إحضار عقد عملها من الوزارة من أجل رفع دعوى قضائية ضد النقابة بسبب فصلها الذي وصفته بالتعسفي.

وكانت المعلمة المصرية قد كشفت أن زوجها طلقها بعد انتشار فيديو الرقص مع ما تبعه من ضجة في أوساطها المهنية والعائلية، إلا أنها بررت رد فعل زوجها هذا، معتبرة أنه تصرف طبيعي بسبب ما سمعه بعد الواقعة.

وأضافت أن الفيديو تسبب في خراب منزلها وتدمير حياتها، متسائلة عن الذنب الذي ارتكبته لتواجه هذا المصير.

وناشدت المعلمة المصرية الجميع تركها وشأنها بعدما خسرت حياتها الزوجية ووظيفتها بسبب الفيديو، مؤكدة أنها خسرت كل شيء جميل بسبب تصرف غير أمين صدر عن شخص كان معهم في الرحلة. وأكدت أنها لن تسامحه على الإطلاق، لما سببه لها من أذى وضرر سيلاحقانها حتى نهاية العمر.

كما أكدت أبو القمصان أنها ستتقدم ببلاغ في مباحث الإنترنت ضد من نشر الفيديو وشهر بها وقام بإيذائها.

ووجهت المحامية المصرية كلمة لطليق المعلمة، وقالت له إن الرجال سند للنساء، وتظهر معادنهم وقت الأزمات وما فعلته هو هروب من المعركة.

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