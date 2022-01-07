أبقار بنظارات واقع افتراضي لانتاج حليب أكثر.. "تعتقد نفسها في اجمل المراعي"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لجأ مزارع تركي إلى حيلة عصرية لزيادة إنتاج أبقاره من الألبان، حيث عمد إلى إلباسهم نظارات الواقع الافتراضي.

وونقلت وكالة " سبوتنيك" عن موقع "مترو" البريطاني إن مزارعا تركيا يدعى عزت جوجاك ألبس أبقاره نظارات الواقع الافتراضي حتى تعتقد أنها تعيش في المراعي الصيفية، بعدما علم بدراسة تؤكد أن المشاهد الممتعة تجعل الأبقار أكثر سعادة وتنتج المزيد من الحليب.

وأسفرت حيلة المزارع بالفعل عن زيادة إنتاج الحليب من 22 لترا إلى 27 لترا في اليوم الواحد، وأضاف كوجاك إن الأبقار يشاهدون من خلال نظارات الواقع الافتراضي مرعى أخضر ما يمنحهم الاسترخاء، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى أنهم يمضغون العشب وهم يشعرون بالسعادة.

يشار إلى أن المزارع التركي عزت لم يكتفي باستخدام نظارات الواقع الافتراضي للأبقار، بل عمد إلى تشغيل موسيقى كلاسيكية لتهدئتها، كما يخطط لشراء عشرة سماعات أخرى.

وجاء ذلك بعدما تم اختبار السماعات والنظارات الافتراضية المخصصة للأبقار لأول مرة من قبل الأطباء البيطريين فى مزرعة في موسكو، كما كشفت دراسة أجريت على الأبقار التي ارتدت النظارات الافتراضية عن انخفاض مستوى القلق وتحسن المزاج العاطفي العام في القطيع.

وطور المختصون النظارات الافتراضية لتناسب الأبقار من خلال أخذ نظارة الواقع الافتراضي البشرية وتطويعها على مواصفات رأس الحيوان، كما أجروا تعديلات على لوحة الألوان في البرنامج لجعلها أكثر ملاءمة لبصر الأبقار.

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