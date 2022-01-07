عاملة مستشفى تضع السم لمديرها في القهوة بعد أن هدد بفضحها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أمر رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، باستمرار حبس عاملة بمستشفى 23 يوليو في الخانكة 45 يوما على ذمة القضية بتهمة الشروع في قتل أمين المخازن بالمستشفى، حيث قامت بدس السم له في كوب «قهوة باللبن».

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إشارة من المستشفى بوصول «ص م» 58 سنة مدير إداري بمستشفى 23 يوليو في الخانكة مصابا بحالة إعياء شديد أثر تناولة مادة سامة أثناء وجودة في العمل.

وبالفحص تبين قيام «ن م» 32 سنة عاملة نظافة بالمستشفى بوضع «سم فئران» بمشروب «قهوة» للمجنى عليه على إثر خلافات سابقة بينهما إثر اكتشافه مغافلتها له والإستيلاء على مبلغ مالي من عهدته أثناء قيامه بالجرد الشهري داخل المكتب الخاص به بالمستشفى وعدم الإبلاغ لتعهدها له برد المبلغ.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بارتكاب الواقعة ووضع السم للمجني عليه في القهوة التي قامت بإعدادها له، بقصد التخلص منه لعدم مطالبته لها برد المبلغ المالى.

وحسب "المصري اليوم" قالت المتهمه في تحقيقات النيابة أنها عقب اكتشاف المجني عليه لجريمتها هددها بإبلاغ الشرطة فقررت التخلص منه ودست له سم الفئران في فنجان قهوة باللبن طلبه منها مبررة جريمتها بأنها كانت في حاجة ماسة للمال ولم تجد أمامها إلا هذه الطريقة لسرقة المجني عليه خلال الجرد، ولكنه فضح أمرها وهددها بأنه في حالة عدم سداد المبلغ سيبلغ الشرطة وظل يطاردها حتى استغلت طلبه فنجان قهوة منها ودست سم الفئران له للتخلص منه ولكن تم إنقاذه ونقله لمستشفى الدمرداش للعلاج.

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