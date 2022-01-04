"الغزالة رايقة" تتصدر الترند.. اتهامات بسرقة اللحن من أغنية روسية وصاحبها يدافع (فيديو)

المصدر: متابعات - سمير سعيد

في نهاية شهر ديسمبر 2021، طُرحت أغنية "الغزالة رايقة" وهي جزء من الدعاية التي يقوم بها صُناع فيلم "من أجل زيكو"، والمنتظر عرضه غداً 5 يناير الجاري، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، ومنذ نشرها على المنصات الإلكترونية، حصدت ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة حتى الآن.

ولكن مع زيادة حديث الناس عن الأغنية، تداولت بعض الصفحات على منصة فيسبوك منشورا يتحدث عن أن صناع الأغنية سرقوا لحنها من أغنية روسية مشهورة تسمى "Wild lioness/ Дикая львица" للثنائي ALEX & RUS، وانتشر هذا الخبر بين مستخدمي فيسبوك، ولكن هل بالفعل اللحن منقول عن أغنية أخرى؟

تواصلت "الشروق" مع الناقد الموسيقي أمجد جمال، لتوضيح الأمر، وقال: "يوجد تشابه بالفعل بين الأغنيتين، ولكن التطابق لا يقع في أغلب اللحن وإنما في أول شطرين فقط في بداية الأغنية -الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة - هي الجزء المنقول من اللحن الروسي، وهي جملة موسيقية واحدة تتكرر مع اللحن ككل في الأغنية المصرية، وبالتالي نستطيع القول أنه يوجد استلهام من اللحن الروسي".

وأوضح أمجد: "بقوانين جمعية الملحنين الفرنسية يجب أن يتم نقل 4 موازير كاملة لكي نستطيع القول أن هذا اللحن مسروق من لحن آخر، والمازورة هي وحدة زمنية أساسية مرتبطة بـ tempo الأغنية وتقسيمة الإيقاعات، وتحديدها يحتاج متخصصين".

ولفت إلى وجود مدرستين في التعامل مع هذه الحالة، الأولى تشير إلى أنه يجب أن تكون الجملة اللحنية كلها منقولة لكي نستطيع القول أن اللحن مسروق، والثانية تشير إلى أنه يكفي تشابه شخصية اللحنين أو أن يكونا متقاربين لكي نستطيع القول أنه مسروق، أي الجزء المسئول عن نجاح اللحن يكون مقتبس، مستطردا: "وفي رأيي الشخصي يوجد تأثر واضح بمطلع اللحن الروسي لكن الملحن أضاف اللمسة الخاصة به في باقي الجملة اللحنية أي قام بالبناء على شيء قديم، ويوجد إبداع فيما فعله".

في المقابل، أكد إيهاب عبد الواحد، ملحن أغنية الغزالة رايقة، أن الكلام المتداول عن سرقة لحن أغنية الغزالة رايقة من أغنية روسية كلام غير صحيح، قائلا: "سمعت الاغنية الروسية اللي تتشابه من بعيد مع الأغنية وسرقة الأغنية غير صحيح وأنا تاريخي كله يشهد علي أنى مش بتاع سرقات والموضوع لا يستحق كل هذا الجدل".

وأوضح الملحن ايهاب عبد الواحد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه من الممكن أن يحدث توارد خواطر خلال تلحين الأغاني ولكن لا يوجد سرقة أو حتى اقتباس، معبرا عن استياءه قائلا: "هو احنا بندور على الحاجات الوحشة ونمسك فيها والتشابه بين أغنيتنا والاغنية الروسية بسيط جدا ووارد الحدوث".

وعن رأيه في الطفل محمد أسامة، رد قائلا: "أنا لم اكتشف الطفل محمد أسامة واكتشفته الشاعرة منه عدلي القيعي، وصوت محمد أسامة محتاج ادارة وهو فى مرحلة البلوغ وهيجي فى مرحلة معينة لابد أن يتمنع من الغناء حتى ينضج ونحافظ على صوته ويبقى صوت مصري يفيدنا كلنا وهو فنان حقيقي".

واقتربت الأغنية الدعائية لفيلم "من أجل زيكو" بصوت الفنانين كريم محمود عبد العزيز والطفل محمد أسامة، من 9 ملايين مشاهدة.

أغنية "الغزالة رايقة" من كلمات الشاعرة منة القيعي، ألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى.ومن المقرر طرح فيلم "من أجل زيكو" في دور العرض السينمائية بجميع السينمات يوم الأربعاء المقبل.

يتناول العمل قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، فينطلقوا معًا في رحلة من أجل حضور المسابقة، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال الرحلة التي تمتد على مدار يومين.

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