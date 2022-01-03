الكشف عن حقيقة "أخطر سمكة في العالم"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشف موقع "صدى البلد" المصري حقيقة أخطر سمكة في العالم تم الحديث عنها باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الموقع المصري إن الملايين تداولوا مؤخرا فيديوهات لعدد من نشطاء التواصل الاجتماعي المعروفين، وهم يصورون مقاطع فيديو لسمكة "القرموط" تحت عنوان أخطر سمكة في العالم، حيث وصلت مشاهدات هذه الفيديوهات إلى الملايين، على الرغم من وجود الكثير من المعلومات المغلوطة حول السمكة.

وفي هذا السياق قالت الطبيبة البيطرية سمر عبد الرحمن في تصريح لموقع "صدى البلد" إن المعلومات المغلوطة المتداولة حول سمكة "القرموط" منها أنها تعد أخطر الأسماك في العالم ومحرم أكلها لكونها سامة.

وقالت إن سمكة "القرموط" لا تعتبر من أخطر الأسماك في العالم إطلاقا لكونها نوعا من أنواع الأسماك العادية، وتعرف أيضا باسم "خنزير البحر" أو "السلور".

وأضافت أن السلور اسم لمجموعة كبيرة من الأسماك لها زوجان أو أربعة أزواج من الشوارب يطلق عليها اسم "السربك" وتشبه شوارب القط.

ويختلف سمك السلور عن معظم أنواع السمك الأخرى في أنه ليس له حراشيف أو قشور.

وأفادت بأن العديد من سمك السلور له شوك حاد على ظهره بالقرب من خياشيمه، وعندما يطعن هذا الشوك جسم حيوان آخر فقد يسبب أذى جسيما له وهو يستخدم ذلك وسيلة للدفاع ضد الأعداء.

وأوضحت أن هناك أكثر من 2000 نوع من السلور يعيش معظمها في المياه العذبة، حيث يوجد سلور يعيش في المياه سريعة الجريان وآخر يعيش أيضا في مياه الترع والمصارف وفي مياه الصرف الصحي.

وأشارت إلى أن سمك السلور يتغذى على العديد من الكائنات الحية المائية مثل الضفادع والحشرات.

وأكدت أنه من هنا جاءت الخطورة، حيث أنها تتغذي على الضفادع وعلى الحشرات وتعيش في مياه الصرف الصحي وأيضا تحتوي على عنصر الزئبق الذي يسبب أحيانا التسمم إذا وجد بتركيزات كبيرة في جسم السمكة وأيضا قد يتواجد عنصر الرصاص بكميات كبيرة في أحشائها، مضيفة أن هذا يؤدي أيضا إلى تسمم من يأكلها لكونها تحتوي أيضا على أنواع من البكتيريا الضارة والسامة.

وأوضحت أن الأنواع التي يمكن أكلها عادة ما تكون صغيرة الحجم وتتغذى في الغالب على نباتات المياه وتعيش في مياه البحيرات الصغيرة والمياه الجارية ونهر النيل فقط.

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