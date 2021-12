رجل بلا أطراف يقود "تروسيكل" يحظى بوظيفة في عملاق السيارات "ماهيندرا".. فيديو

شعر أناند ماهيندرا مالك شركات "ماهيندرا" لصناعة السيارات، بالذهول بعد أن شاهد الفيديو المنتشر لرجل من أصحاب الهمم يعمل على دراجة بخارية رغم كل الصعاب.

ويُظهر الفيديو رجلاً مبتور الأطراف الأربعة مقيم في دلهي يقود سيارة معدلة ويجيب على أسئلة أحد المارة.

كما أوضح كيف تمكن من المناورة بدراجته البخارية ثلاثية العجلات، على الرغم من عدم وجود أطراف له.

وتقديراً لتصميمه وإرادته، عرض عليه أناند ماهيندرا وظيفة.

وقال الرجل: "لدي زوجة وطفلين صغيرين وأب كبير في السن.. لهذا السبب أخرج لكسب المال"، مشيرًا إلى أنه كان يقود دراجته منذ خمس سنوات.

وقال ماهيندرا: "وجد الفيديو على التايم لاين اليوم. لا أعرف كم هو عمره أو من أين هو، لكنني مندهش من هذا الرجل الذي لم يواجه إعاقته فحسب، بل إنه ممتن لما يعاني منه. رام، هل يمكن لشركة ماهيندرا أن تجعله موظفاً في سلسلة التوريد؟".

وكانت التغريدة موجهة إلى شركة "ماهيندرا لوجيستكس" والسؤال للمدير العام لشركة الخدمات اللوجستية والمدير التنفيذي رامبرافين سواميناثان.

ورد رامبرافين سواميناثان قائلاً: "بالتأكيد أناند! نحاول تعقبه بأسرع ما يمكن. سيكون أحد أفراد سلسلة التوريد في بلدنا. إنه بطل خارق حقيقي ".

انتشر الفيديو على نطاق واسع، وأشاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بروح الرجل التي لا تنكسر. وأعرب آخرون عن تقديرهم لأناند ماهيندرا لعرضه على الرجل وظيفة.

وغالبًا ما يشارك أناند ماهيندرا، الذي لديه 8.5 مليون متابع على تويتر، مقاطع فيديو ملهمة على حسابه.

Received this on my timeline today. Don’t know how old it is or where it’s from, but I’m awestruck by this gentleman who’s not just faced his disabilities but is GRATEFUL for what he has. Ram, can @Mahindralog_MLL make him a Business Associate for last mile delivery? pic.twitter.com/w3d63wEtvk