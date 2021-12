فيديو لنمر يقتحم منزلاً ويهاجم كلبًا أليفًا.. النهاية صادمة

انتشر مقطع فيديو صادم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن رؤية نمر يدخل منزلًا ويهاجم كلبًا.

تمت مشاركة مقطع الفيديو على موقع "تويتر" بواسطة ضابط خدمة الغابات الهندية بارفين كسوان، مع تغريدة قال فيها: "شاهد هذا النمر. البعض الآخر لا يحظى بفرصة".

وقال مستخدم على "تويتر" أن الحادث وقع في ولاية ماديا براديش الهندية.

ويُظهر مقطع الفيديو المرعب، الذي تم التقاطه بواسطة كاميرا المراقبة، لقطة للبوابة الأمامية للمنزل، وفي الفناء يمكن رؤية الكلب الأليف الذي يعيش في المنزل يقف بالقرب من البوابة وينبح على شيء ما.

في غضون ثوانٍ، يهرب الكلب بعيدًا عن المكان، وبعد فترة، يقفز النمر من فوق البوابة إلى الفناء ويطارد الكلب.

في اللحظات القليلة القادمة، لا يمكنك رؤية الكلب ولكن يمكنك سماعه وهو يكافح ويتعرض للهجوم.

ثم شوهد النمر يأخذ حيواناً أليفاً بالقفز من فوق البوابة مرة أخرى، ولم يكن هذا الحيوان سوى الكلب الذي ظهر في بداية الفيديو.

في تغريدة أخرى، أوضحت بارفين كسوان، قائلاً: "هذا مشهد غير عادي بالنسبة للبعض. ولكن في العديد من المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية عادة ما تصطاد النمور الكلاب. لذلك يضع السكان المحليون طوقًا حديديًا فوق حيواناتهم الأليفة. الذي ينقذهم. كما أن الكلاب الضالة في العديد من المناطق تمثل مشكلة كبيرة للنمور".

See that leopard. Others don’t stand a chance. Via WA. pic.twitter.com/Ha3X9eBwWl