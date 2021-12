هاجم سيارة «بورش» في محطة وقود واشعل النار فيها «فيديو»

تداولت منصات التواصل الاجتماعي فيديو إلتقط من إحدى محطات الوقود في الصينن يوثق حادثة مرعبة لرجل قام بإشعال النار في سيارة وقفت للتزود بالوقود.

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية، التي نشرت الفيديو ايضا، إنه أثناء توقف سيارة بورش للتزود بالوقود، قام شخص غريب بانتزع المضخة من خزان وقود السيارة وقام بإشعال النار أمام فوهة المضخة ثم فر هاربا.

وتسبب ذلك في اندلع حريق كبير بينما لم يتمكن صاحب السيارة الذي كان متوقفا خلفها من الحيلولة دون حدث تلك الكارثة، لكنه سارع إلى إخراج زوجته من السيارة ليهربا من المكان.

وعلى الفور قام العاملون بمحطة الوقود بالسيطرة على الحريق، بينما تم إلقاء القبض على المتسبب في الحادث في وقت لاحق بواسطة الشرطة المحلية.

A driver escaped from a burning Porsche car at a gas station in southern China’s Shenzhen city. The vehicle was set on fire by a stranger when it was being refuelled. pic.twitter.com/6TfA3ZsZJw