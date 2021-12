فديو مدهش لجاموس ينفذ سلحفاة بقلبه

انتشر مقطع فيديو مدهش على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يمكن رؤية جاموس ينقذ سلحفاة.

ظهر الفيديو على الإنترنت بعد أن انتشر على "تيك توك"، ثم تمت مشاركة المقطع الذي تبلغ مدته 15 ثانية على "تويتر" وأصبح سريع الانتشار.

وحصد الفيديو ملايين المشاهدات والاعجاب على "تويتر" و"تيك توك".

في الفيديو، يمكن رؤية الجاموس وهو يحاول قلب سلحفاة بطريقة ما، لتنقلب على بطتها بمساعدة قرن الجاموس، لتعاود تحركها.

وعندما تمكن الجاموس أخيرًا من قلب السلحفاة مرة أخرى بقرنها، قام الأشخاص الذين سجلوا الفيديو بالصياح والتشجيع له.

وصرخ رجل قائلاً: "لقد فهمت الأمر يا صاح، لقد فهمت".

Buffalo saved a tortoise by flipping him over..



🎥 IG: sanamkamran pic.twitter.com/DpHAbsk2eA