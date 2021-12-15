عاصفة شمسية تضرب الأرض غداً .. وهذا ما قد تفعله بكوكبنا

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

حذر علماء فلك من نشاط عاصفة شمسية محتملة تضرب الأرض غداً، وأكدوا أنه من المحتمل أن يكون هناك تيار من الرياح الشمسية في طريقه إلى كوكبنا حاملاً معه جزيئات مشحونة من الروافد العليا للغلاف الجوي للشمس، لكن ليس من المتوقع أن يكون لها أضرار ملحوظة على كوكبنا سوى في القطب الشمالي.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إنه تم اكتشاف التيار المتحرك "سريع الحركة" بعد ظهور ثقب عملاق في نصف الكرة الجنوبي للنجم، وهذه الثقوب الإكليلية المزعومة هي مناطق في هالة الشمس (الغلاف الجوي العلوي) حيث تكون البلازما أكثر برودة وأقل كثافة من المناطق المحيطة بها.

ووفقاً لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، تصل سرعة الرياح الشمسية عادةً إلى ما بين مليون ومليوني ميل في الساعة. ومن المتوقع أن يضرب التيار المتجه في طريقنا الكوكب بحلول يوم الخميس، وفقًا لعلماء الفلك في موقع طقس الفضاء.

وذكرت "إكسبريس" أنه إذا حدث هذا، فإن التفاعلات بين المجال المغناطيسي للأرض والمواد القادمة من الشمس يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من النشاط الشمسي والاضطرابات المغناطيسية الأرضية (العواصف الشمسية).

وقال موقع طقس الفضاء: "يمكن أن يضرب تيار من الرياح الشمسية سريعة الحركة المجال المغناطيسي للأرض في 16 ديسمبر، المواد الغازية تتدفق من ثقب جنوبي في الغلاف الجوي للشمس، والاضطرابات المغناطيسية الأرضية القطبية والشفق القطبي في القطب الشمالي متوقعة عندما تهب الرياح."

واعتمادًا على شدتها ، يمكن أن يكون للعواصف الشمسية مجموعة واسعة من التأثيرات على الكوكب، ويمكن أن تؤدي العواصف الطفيفة إلى تقلبات ضعيفة في شبكات الطاقة، وتربك بعض الحيوانات المهاجرة ويمكن أن تنتج الشفق القطبي عند خطوط العرض العالية، ولكن مع زيادة شدتها ، يزداد تأثيرها المحتمل على التكنولوجيا الأرضية والمدارية.

وبينما تخلق العواصف شفقًا قطبياً جميلاً، يمكنها أيضاً تعطيل أنظمة الملاحة مثل النظام العالمي للملاحة الساتلية (GNSS) ، وفي الوقت الحالي لا يتوقع أي اضطرابات مغناطيسية أرضية ملحوظة حول الكوكب.

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