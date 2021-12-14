غضب من شركة حليب كورية «أهانت النساء» بإعلان مستفز.. «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثار إعلان تجاري لأحدى شركات الحليب موجة واسعة من الغضب، الامر الذي أجبر الشركة الكورية الشهيرة صاحبة الاعلان إلى حذفة والاعتذار عن مضونه المسيء للمرأة لكونه «يصور النساء على أنهن أبقار»، بحسب صحيفة «ذا كوريا هيرالد».

وفي الإعلان المثير للجدل، البالغ مدته 37 ثانية، يظهر في البداية رجل يحمل كاميرا فيديو ضخمة وهو يتجول في الغابة نحو بستان مثالي، وعند وصوله إلى المنطقة، يصور سرا نساء يرتدين ملابس بيضاء ويشربن مياها صافية من جدول ويمتد في حقل.

ويتزامن مع رحلة الرجل تعليقا بصوته يحكي فيه تجربته قائلا: «لقد نجحنا أخيرا في التقاطها بالكاميرا في مكان أصلي، حيث تحفظ الطبيعة في نقائها، إنهم يشربون الماء النظيف من الطبيعة النقية، ويستهلكون نظاما غذائيا عضويا صديقا للبيئة، ويعيشون بسلام في بيئة هادئة، سأحاول الاقتراب منهم بحذر».

بعد ذلك، يكسر الرجل المصور غصنا بقدمه بالخطأ ليلفت انتباه من يراقبهن، لكنه يفاجأ أنهن تحولوا من نساء إلى أبقار.

وينتهي الإعلان بشعار: «مياه نظيفة، علف عضوي، حليب سيول نقي 100 بالمئة، حليب عضوي من مزرعة عضوية في طبيعة تشونجانغ الممتعة».

وأكدت الكثير من وسائل الاعلام المحلية ورواد التواصل الاجتماعي أنهم لن يشربوا حليب الشركة مرة أخرى، وأنه «لا ينبغي وصف البشر على أنهم ماشية»، و«لا يمكن استخدام كاميرات التجسس كمواد إعلانية».

وسارعت شركة الحليب الكورية الجنوبية إلى إصدار بيان عبر موقعها على الإنترنت جاء فيه: «نعتذر بصدق لكل من شعر بعدم الارتياح تجاه إعلان الحليب التجاري».

وتابعت: «نحن نتقبل هذا الأمر بقلب مثقل وسوف نجري مراجعة داخلية، ونحرص بشكل أكبر على منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، ونحني رؤوسنا اعتذارا».

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