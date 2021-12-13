فيديو صادم لطفلة تلهو بثعبان "الأصلة" العملاق يثير دهشة وغيرة رواد السوشيال ميديا

المصدر: إعداد: سمير سعيد

ينتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن رؤية طفلة صغيرة تلعب بثعبان عملاق.

وانتشر الفيديو مؤخراً بسرعة، رغم أن تاريخ نشره يعود لشهر أغسطس الماضي، حيث شوهدت طفلة صغيرة لطيفة وهي تلهو بثعبان "أصلة" عملاق خارج المنزل، ثم تتحرك الكاميرا لتظهر الحجم الحقيقي للثعبان من مسافة بعيدة.

وبينما يبدو حجم الثعبان مخيفاً، تلهو الفتاة به بهدوء، ثم ترقد فوق جسد الثعبان الضخم وتحتضنه وهي تبتسم.

مقدار الراحة التي تظهرها الفتاة وهي تلهو حول الثعبان، والأشخاص الذين يسجلون هذا الفيديو يجعل الأمر يبدو وكأن الثعبان حيوان أليف مدرب جيدًا.

وصُدم مستخدمو الإنترنت برؤية الطفلة تلعب مع الثعبان بلا خوف.

وثمنوا مدى شجاعة الطفلة، حتى أن العديد من رواد السوشيال ميديا علقوا قائلين إنهم يشعرون بالغيرة من الطفلة وتمنوا أن يتمكنوا من فعل ذلك.

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