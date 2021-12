فيديو مدهش لرجل ينقذ قرداً مات بسكتة قلبية بعد عضة كلاب ضالة

انتشر أحد مقاطع الفيديو المدهشة على الإنترنت، حيث يظهر رجلاً يحاول إنقاذ قرد مصاب من خلال إعطائه الإنعاش القلبي الرئوي التي تجرى في حالات الطوارئ.

وبحسب المواقع الهندية التي تداولت الخبر بالفيديو، فقد وقع الحادث في مدينة بيرامبالور بولاية تاميل نادو الهندية يوم الجمعة الماضي 10 ديسمبر.

وكان القرد قد عضته كلاب ضالة وكان في حالة حرجة.

وبعد الهجوم، تمكن القرد الخائف من تسلق شجرة والاختباء هناك.

وشاهد أحد السائقين الواقعة، فهرع إلى المكان ليجد القرد قد سقط من على الشجرة وفقد وعيه وأصيب بسكتة قلبية.

قرر في البداية نقله إلى مستشفى بيطري، ولكن بعد أن لاحظ أن القرد يفقد نبضه، قرر إعطائه عملية الإنعاش القلبي الرئوي.

بدأ يضخ قلب الحيوان حتى أنه تنفس الأكسجين من فمه.

وأثمرت جهوده أخيرًا بعد أن سمع القرد يتنفس مرة أخرى، ثم هرع به إلى طبيب بيطري حكومي قريب حيث يتلقى القرد العلاج المناسب حالياً.

شارك أحد مستخدمي "تويتر" الفيديو وكتب: "حاول رجل يبلغ من العمر 38 عامًا إنعاش قرد جريح عن طريق التنفس في فمه".

انتشر الفيديو على نطاق واسع، وقد تأثر الناس بهذا الفعل المدهش وشكروا الرجل على مساعدة القرد، حيث وصفوا السائق بالبطل.

A 38-year-old man from #Perambalur tried to resuscitate a wounded monkey by breathing into its mouth. @NewIndianXpress @xpresstn #humanitywithheart pic.twitter.com/iRMTNkl8Pn