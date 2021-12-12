وصول شحنة محترقة إلى ميناء سويدي

المصدر: كوبنهاغن ■ د.ب.أ

نُقلت سفينة تابعة لشركة شحن في هامبورغ إلى ميناء بمدينة جوتنبرغ السويدية بعد أيام من تواجدها في عرض البحر، بعد اشتعال النار في جزء من حمولتها.

وذكر خفر السواحل السويدي أن السفينة «الميرانت ستورني»، التي كانت محملة بالأخشاب، وصلت صباح أمس إلى ميناء «سكانديا» في جوتنبرغ، قبالة الساحل الغربي السويدي.

وأظهرت تسجيلات من قناة «إس في تي» الإذاعية، أن سفينة الشحن رافقتها زوارق قطر بين قوارب أخرى. والسفينة راسية الآن عند الرصيف «615»، حيث تتحمل «خدمة الإنقاذ البلدية» المسؤولية عن المزيد من عمليات مكافحة الحريق.

وذكر خفر السواحل أنهم سيخرجون الحمولة من السفينة حتى يتمكنوا من الوصول إلى مصدر الحريق.

وتابع خفر السواحل أن كل شيء مضى طبقاً للخطة أمس.

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