والدان يلتقيان ابنهما المختفي منذ 14عاما.. حكاية مؤثرة تتصدر «السوشال ميديا» «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثار لقاء والدين صينين بابنهما المفقود منذ 14 عاما موجة واسعة من التعاطف العالمي على منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الاعلام التي تداولت خبر وصور اللقاء المؤثر.

وبحسب «سي إن إن» فإن اللقاء تم يوم الاثنين الماضي،والتقى الزوجان بابنهما المفقود، والذي اختطف بعد أن اختُطف في عام 2007، عندما كان في عمره 4 سنوات فقط، لتبدأ قصة معاناتهم الطويلة في البحث عن فلذة كبدهم الضائع.

وبحث الزوجان الصينيان، الأب سون هاي يانغ والأم بينغ سيينغ، طوال فترة غياب ابنهما التي استمرت أكثر من 14 عاما، وجالا بكل أرجاء الصين لمحاولة رصد أي أثر لابنهما المختطف، دون جدوى، وموّلا عمليات البحث من خلال بيع ممتلكاتهم وعقاراتهم، وعرضا مكافأة تصل إلى 31 ألف دولار للحصول على معلومات عن مكان وجوده.

تم رصد وتعقب المختطِف المشتبه فيه في مقاطعة شاندونغ الشرقية بعد استخدام تقنية التعرف على الوجه، واتهم باختطاف الطفل الذي يحمل اسم (صن)، حيث تبنته عائلة بعد اختطافه بعدة أعوام بطريقة غير شرعية، الأمر الذي عرض المتبني للمحاكمة.

ونقلت «سي إن إن» عن وسائل الإعلام الحكومية أن تحليل الحمض النووي أكد هوية الابن (صن)، الذي قرر البقاء مع العائلة التي عاش معها لحوالي 10 سنوات، ولم يكن على دراية بنسبه الحقيقي. واعتقل المختطف وتم تأكيد اختطافه لطفلين آخرين.

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