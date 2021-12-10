"أنيقة وراقية".. بدء تجربة آلة "الانتحار" بداية 2022 وسط مخاوف.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال مخترع آلة تساعد الأشخاص على الانتحار في سويسرا إنه بصدد تجربتها في بداية عام 2022.

وأشار فيليب نيتشكي، لصحيفة "واشنطن بوست"، إن آلة "Sarco" وهي حجرة تشبه التابوت، لن تخرق أي قوانين في سويسرا، التي تعد واحدة من بين دول قليلة تمنح خيار الانتحار.

ويدعي نيتشكي أن آلته تساعد في سلب حياة الأشخاص، "دون ألم وفي غضون دقائق"، وفقا للصحيفة الأميركية.

ويضيف "بضغطة زر، تمتلئ الحجرة بغاز النتروجين، الذي يعمل بسرعة على خفض معدلات الأوكسجين، ليفقد المستخدم وعيه خلال دقيقة"، مضيفا أن "المستخدم لن يختنق أو يشعر بالخوف أو الألم، لكنه سيفقد حياته جراء الحرمان من الأوكسجين بعد الإغماء".

ويصف المبتكر جهازه بـ "الأنيق والراقي"، ويقول إنه يمكن نقله إلى الموقع الذي يوده المستخدم. ويخطط نيتشكي إلى نشر تعليمات طباعة الجهاز بالتقنية ثلاثية الأبعاد عبر الإنترنت.

لكن، ومنذ أن قدم نيتشكي ابتكاره قبل أربعة أعوام، واجه انتقادات عديدة، تنوعت بين الدهشة والغضب، في حين انتقد البعض شكل الجهاز واعتبروه المشكلة الأكبر.

يرى مدير مركز كينيدي للأخلاقيات في جامعة "جورج واشنطن"، دانييل سولماسي، أن المظهر الملفت للآلة، والتي تبدو كالسيارات الفاخرة تشجع "تمجيد الانتحار".

ويحذر سولماسي، في حديقه لواشنطن بوست من أن نشر تعليمات طباعة الجهاز عبر الإنترنت قد تشجع على انتشار ظاهرة تعرف باسم "الانتحار بالتقليد" (suicide contagion)، حيث يمكن لانتشار أسلوب معين للانتحار أن يدفع المزيد من الأشخاص إلى سلب حياتهم بتلك الطريقة.

حتى الأشخاص الذين يؤيدون أساليب "القتل الرحيم" انتقدوا الجهاز، منهم ستيفن دكوورث، وهو ناشط في حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ قال في مقال رأي نشرته صحيفة "ذا إندبندنت"، هذا الأسبوع، إنه "مرعوب" من آلة "Sarco"، ويضيف "الأمان يجب أن يكون في مقدمة الجهود التي قد تسمح بتوفير الخيار الأفضل لإنهاء الحياة"، مشددا على أن استخدام الآلة تترتب عليه العديد من المخاوف.

وأضاف "ماذا لو وقعت الآلة بين يدي شخص غير سليم عقليا؟ أو طفل؟ أو استخدمت لإيذاء الآخرين؟ وماذا لو لم تكن النتيجة موتا فوريا أو مسالما، هل سينتهي المطاف بالمستخدم في الحجرة دون وسيلة لطلب المساعدة؟".

وفي الوقت ذاته، يصر نيتشكي على أن الآلة آمنة، مستبعدا أن تكون هناك أي مفاجآت في الاختبارات التي ستقام بمختبر سويسري متخصص للمساعدة على الانتحار، حيث من المتوقع أن يشارك ستة أشخاص بالتجربة.

وأكد أن منظمته غير الربحية "Exit International" ستوفر التعليمات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، والذين ثبتت صحتهم العقلية أو يعانون من أمراض مستعصية.

ويعتبر كل من "القتل الرحيم" أو "المساعدة على الانتحار" أساليب قانونية في دول قليلة، ففي الولايات المتحدة تتاح فرصة اختيار الموت، في عشر ولايات والعاصمة واشنطن، للأشخاص المصابين بأمراض مستعصية تؤدي إلى وفاتهم.

وفي كولومبيا، حيث تم حظر تجريم القتل الرحيم منذ عام 1997، رفض مسؤولون، في أكتوبر، إخضاع امرأة للعملية بعد أن تحسنت إصابته الشديدة بمرض السكري.

بينما تسمح دول أخرى، مثل سويسرا وهولندا وبلجيكا، في المساعدة على الانتحار، للأشخاص الذين يعانون ألما جسديا أو نفسيا.

ويشير القانون السويسري إلى أن أي شخص يمكنه مساعدة آخر على الانتحار، طالما كانت العملية خالية "من أي دوافع أنانية، أي ألا تكون المساعدة بهدف خبيث أو لتحقيق أرباح.

كما يشترط أن يكون الأشخاص الخاضعون لهذه العملية سليمين عقليا، وهو أمر يحدده أخصائيو الأمراض العقلية، ويجب عليهم أن يبادر هؤلاء الأشخاص بالخطوة الأولى التي من شأنها إنهاء حياتهم.

إن كنت أنت أو شخصا تعرفه بحاجة إلى المساعدة، يمكن الاطلاع على هذه القائمة للتزود بالأرقام وفقا للبلد الذي تعيش فيه.

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