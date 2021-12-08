مصري ينهي حياة زوجته خنقاً ويظل 3 أيام بجوار جثتها ثم يهرب.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت شقيقة الضحية التي لقيت مصرعها على يد زوجها في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة المصرية، عقب انتهاء العلاقة الحميمية، بعدما تمكن من خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، داخل الشقة بمنطقة الطالبية في الهرم.

وأقدم المتهم على قتل زوجته واستمر بجوار الجثة لمدة ساعتين عندما تأكد أنها فارقت الحياة، ولم يترك المنزل وظل موجودا بالشقة لمدة ثلاثة أيام وجثة زوجته معه داخل الشقة وعندما بدأت رائحة الجثة تظهر قرر ترك المنزل خوفا افتضاح أمره عقب ارتكابه جريمته البشعة.

وقالت أم يوسف، شقيقة المجني عليها، لموقع "القاهرة 24"، إن المتهم زوجها كان دائم الشجار معها، ولم يكتف بذلك ظل يبيع أثاث منزلهما دون علمها، ولا يترك لها الأموال والطعام في المنزل، مؤكدة: "كانت بتعيش بـ5 جنيه في اليوم، وآخر الخلافات أنه قرر أن يرسل طفلتها لتعيش في ملجأ أيتام، دون علم والدتها".

وعن اكتشاف الجريمة، قالت شقيقة الضحية: "تلقيت اتصالاً هاتفياً بخروج رائحة كريهة من منزل شقتها، ومش عارفين مصدرها، ولما اتأكد إنها خارجة من شقة شقيقتي، أبغنا رجال الشرطة قبل ما ندخل".

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