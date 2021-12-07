إطلاق «رحلة المبدع» لتسهيل تأسيس الأعمال للمواهب الإبداعية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مشروع رحلة المبدع في تأسيس الأعمال، وذلك ضمن منصة «استثمر في دبي» المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال في إمارة دبي.

ويأتي المشروع كخطوة حيوية نحو تسهيل ممارسة الأعمال التجارية للمواهب الإبداعية، وتوفير بيئة مبتكرة ومرنة تسهم في دعم تأسيس المواهب لمشاريعهم في إمارة دبي، وذلك عبر وجهة واحدة وفي غضون دقائق معدودة.

وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إبريل الماضي، بهدف ضمان تطوير القطاع الإبداعي في الإمارة وازدهاره، عبر توفير البيئة التشريعية والاستثمارية والفنية اللازمة لنمو هذا القطاع، وزيادة جاذبية الإمارة للمبدعين والمستثمرين وروّاد الأعمال في الحقل الإبداعي، بما يسهم في تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.

وتتيح هذه التحديثات على رحلة المبدع، إمكانية تأسيس مشاريعه من خلال وجهة واحدة، وعبر خطوات بسيطة ومرنة وسريعة، وتشمل: الدخول إلى منصة «استثمر في دبي»، ومن ثم التوجه إلى الصفحة الخاصة بالقطاع الإبداعي في دبي، يلي ذلك اختيار النشاط الإبداعي، ومن ثم تحديد الشكل القانوني، وفي الخطوة التالية يمكن لرائد الأعمال المبدع من إصدار شهادة المنشأة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومن ثم دفع الرسوم، وأخيراً استلام الرخصة.

وقالت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي هالة بدري: «نسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال الثقافية والإبداعية في دبي، ودعم المبدعين من الإماراتيين والمقيمين، إلى جانب العمل على جذب المزيد من المواهب في شتى مجالات الفنون والثقافة ومن مختلف أنحاء العالم. وستتيح للمواهب وجهة إلكترونية موحدة، تسهّل لهم خطوات تأسيس مشاريعهم وإطلاقها من دبي نحو العالمية، كما سيسهم أيضاً في دعم مشروع منطقة القوز الإبداعية عبر استقطاب العديد من المواهب، الذين سيجدون في المنطقة حاضنة مبتكرة لأعمالهم، عبر البيئة المميّزة التي توفرها والخدمات العديدة التي تقدمها لأصحاب المشاريع».

وأضافت: «عملنا بشكل متواصل، وبالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لنطلق المرحلة الأولى من هذا المشروع الطموح كخطوة من شأنها أن تسهم في تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس أعمالهم، وسنستمر بالعمل جنباً إلى جنب مع مختلف شركائنا في القطاعين العام والخاص، لتطوير بيئة الأعمال الإبداعية الدوام، من خلال تسهيل الإجراءات لأصحاب المشاريع الإبداعية الجديدة والقائمة».

وتابعت: «نحن ندرك مدى التأثير الإيجابي للتعاون في تعزيز التقدم المعرفي وإتاحة الفرص الثمينة لدعم الصناعة الإبداعية والمواهب المبدعة، وصولاً إلى ترسيخ مكانة دبي على الساحة الثقافية العالمية، وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لمزاولة الأعمال، فدبي مدينة التميز والإبداع، وتستلهم فكرها وفنّها وثقافتها من قائد مُبدع يتمثل في شخص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي استطاع أن يضع دبي برؤيته المُميّزة في المُقدمة، فصاحب الرّقم واحد، لا يقبل إلا به، و كذلك دبي لا تقبل إلا بأن تكون في الصّدارة تفوقاً وإبداعاً وثقافةً وفناً».

وقال مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هلال سعيد المري: إن «مواصلة تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، هو أساس رحلتنا نحو الخمسين عاماً المقبلة، ولذلك كان المبدأ الثاني من مبادئ وثيقة الخمسين التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يتمثل بالتركيز بشكل كامل على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وإن الاهتمام بالاقتصاد الإبداعي يأتي في صميم هذا المبدأ وهذا التوجه الطموح، ومن هنا جاءت هذه الخطوة، التي ستسهم بكل تأكيد في توفير بيئة جاذبة ومرنة للمواهب المبدعة من مختلف أنحاء العالم، والذي بدوره سينعكس إيجاباً على توجهات دبي والإمارات المستقبلية».

رخص إبداعية

تتنوّع الرخص الإبداعية لتشمل أربعة أشكال، هي: رخصة تاجر، وتكون متوافرة لمختلف الجنسيات، وتتيح للأفراد المستقلين العمل من المنزل. ورخصة انطلاق، وهي متوافرة للأفراد المستقلين من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. والرخصة الفورية، المتاحة لجميع الجنسيات من أصحاب الشركات الناشئة، وتمكّن رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال من إصدار الرخصة التجارية. ورخصة المشاريع الناشئة، وتكون متاحة لأصحاب المشاريع الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ومعفاة من الرسوم خمس سنوات.

6 قطاعات رئيسة

تشمل الأنشطة الإبداعية ضمن المشروع طيفاً واسعاً من المجالات، تتوزع على ستة قطاعات رئيسة، تشمل: التراث الطبيعي والثقافي، الكتب والصحافة، فنون الأداء والاحتفالات، الإعلام المسموع والمرئي والتفاعلي، الفنون البصرية والحرف، وأخيراً التصميم والخدمات الإبداعية؛ إضافة إلى المجالات الأخرى التي تتفرع عنها، مثل: صناعة النشر والكتب والإعلام المرئي والمسموع والمطبوع، مروراً بالسينما، والأفلام والفيديو والموسيقى، والفنون بأنواعها، ومتاحف التراث الثقافي والمواقع التاريخية والأرشفة.

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