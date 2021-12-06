عالم فيروسات لا يستبعد انتهاء وباء كورونا عام 2022

المصدر: موسكو - متابعات

قال عالم الفيروسات الروسي وكبير الباحثين في مركز "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية والأوبئة، أناتولي ألتشتاين، إنه لا يستبعد انتهاء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) عام 2022.

وقال ألتشتاين في حديث أدلى به لموقع Ura.ru الإلكتروني، ونقلته "روسيا اليوم" إن ظهور متحور "أوميكرون" لم يجلب وفيات كثيرة، خلافاً لمتحور "دلتا"، لذلك لا يجب الخوف منه.

وأضاف أن جنوب إفريقيا شهدت في نوفمبر الماضي وفاة 600 شخصا بسبب الوباء، ومن غير المعلوم ما هي متحورات فيروس كورونا التي تسببت في وفاتهم. إلا أنه حتى هذ العدد أقل 3 أضعاف مما كان عليه في الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن العالم على يقين من أن كل شيء يتوقف على وعي الناس، ومن الضروري ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، فضلا عن نشاط عملية التطعيم ضد فيروس كورونا.

واستكمل: "إذا تبيّن أن متحور أوميكرون أقل شراسة من دلتا، فقد ينتهي وباء الفيروس التاجي في وقت مبكر من العام المقبل 2022".

وتابع: "أتوقع انتهاء الجائحة عام 2022، وسيتحقق هذا السيناريو المتفائل لانتصارنا على الوباء، مع شرط ارتدائنا للأقنعة الواقية بشكل طبيعي والتزامنا بالتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاحات المضادة للفيروس. وإذا اتخذنا كل تلك الخطوات يمكننا تطويق الوباء عام 2022".

وكان الطبيب الممارس العام أونبين بيلاي، قال في إحاطة عقدت اليوم من قبل وزارة الصحة في جنوب إفريقيا (حيث تم اكتشاف المتغير لأول مرة)، إنه على الرغم من ندرة الأدلة حالياً، إلا أن هناك علامات مشجعة على أن اللقاحات الحالية ستوفر بعض الحماية ضد متغير أوميكرون، كما أن الجرعات المعززة توفر حماية إضافية ضد المرض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news