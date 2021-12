مدمنة على الزواج.. أميركية تزوجت 11 مرة وتستعد لـ 12 في سن الـ 52.. فيديو

بالنسبة لكثير من الناس، الزواج يعني التزامًا مدى الحياة ووعدًا لا رجعة فيه.

ومع ذلك، هناك أيضًا بعض المدمنين - ليس لشريكهم، ولكن لفكرة الزواج ذاتها.

إحدى هؤلاء النساء هي مونيت دياس، وتعيش في ولاية يوتا الأميركية، والتي ظهرت مؤخرًا في برنامج TLC وهي مدمنة على الزواج.

الجدير بالذكر أن المرأة البالغة من العمر 52 عامًا قد تزوجت 11 مرة، وتأمل في أن تجعلها أكثر من عشر مرات، حسبما ذكرت اشخاص.

في العرض، تصف نفسها بأنها "فتى مجنون"، وتقول إنها كانت على هذا النحو منذ أن كانت في الثانية من عمرها، حيث بدأت تحب.

وأوضحت: "أنا أقع في الحب بسرعة، لطالما تخيلت كيف سيكون حفل زفافي، كيف سيكون شكل زوجي".

وأضافت: "أنا بالتأكيد مغرمة بالحب". وعندما لا تنجح العلاقات معها، تقول مونيت إنها تحتاج فقط "للعثور على ممثل آخر" ليلائم فيلمها.

مونيت كان لديها الكثير من الأزواج لدرجة أن أفراد عائلتها يواجهون صعوبة في معرفة جميع الرجال الذين تزوجت منهم.

حسنًا، كان هناك سبب مهم آخر دفعها إلى الزواج مرات عدة، وهو إيمانها المسيحي، فقد نشأت على الاعتقاد بأن ممارسة الجنس خارج إطار الزواج أمر خاطئ.

استمر أقصر زواج لها لمدة ستة أسابيع فقط، بينما كان أطول زواج لها 10 سنوات. ومع ذلك، على الرغم من كل هذا، لم تتخل عن الحب وتقول إنها وجدت الشخص الذي يبلغ من العمر 57 عامًا، والمطلق مرتين، ويدعى جون.

نتمنى أن تكون محظوظة هذه المرة، على الأقل وتجد شريكاً أبدياً!

وفي فيديو على "تويتر" تحاول شيقة مونيت عبثاً تذكر أزواج أختها:

