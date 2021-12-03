كشف حقيقة صورة الاهرامات والكواكب التي انتشرت عالميا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

انتشرت وبشكل كبير صورة تظهر اصطفاف 3 كواكب من المجموعة الشمسية فوق أهرامات الجيزة في القاهرة، وتصدرت هذه الصورة التي قيل انها توثق ظاهرة فلكية تحدث مرة كل 2373 سنة، مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق عالمي.

وقال نشطاء إن الكواكب المصطفة هي عطارد، والزهرة، وزحل، زاعمين أن الظاهرة تحدث مرة كل 2373 سنة. وبحسب خدمة تقصي الحقائق من وكالة "فرانس برس"، فإن هذه الصورة مفبركة، و مصممة إلكترونيا وليست حقيقية، وبعض العناصر الظاهرة فيها مستحيلة من الناحية العلمية، بحسب علماء الفلك.

وعلميا يمكن مشاهدة اصطفاف هذه الكواكب الثلاثة في السماء مرة في السنة الواحدة، وليس مرة كل 2373 سنة. لكن بعض العناصر الظاهرة في الصورة ليست منطقية، بحسب علماء فضاء استطلعت آراءهم وكالة "فرانس برس".

وكشف التفتيش عن الصورة باستخدام محرّك TinEye أن نسخة منها تخلو من الكواكب الثلاثة سبق أن نشرت اعتبارا عام 2008 على مواقع عدّة من بينها مواقع تعنى بالسياحة.

ونقلت" روسيا اليوم" عن أستاذ في الفيزياء الفلكية، خوان أنطونيو أفيليس قوله: "الكواكب الثلاثة مصطفة في الصورة على نحو لا يمكن أن يرى في سماء الجيزة لدى النظر إلى اتجاه الشمال"، وهو الاتجاه التي التقطت صورة الأهرامات الثلاثة نحوه.

وأشار خوان أنطونيو أفيليس إلى عناصر أخرى تطعن في صحة هذه الصورة، منها تساوي الوميض بين ما يفترض أنه عطارد وما يفترض أنه زحل، علما أن هذا التساوي في وميض الكوكبين مستحيل. وخلص إلى القول "هذه الصورة غير منطقية".

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