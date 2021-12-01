"خدوا بالكم من عيالي".. كواليس انتحار مهندس مصري بعد طعنه زوجته ونجلَيْه

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كلمات وعبارات قادرة على وصف المشهد الذي دار في واقعة انتحار مهندس وجدوه متعلقا في الأحبال، بعدما أقدم على طعن زوجته وطفليه ليصبح الحادث حديث أهالي منطقة الوراق في العاصمة المصرية، القاهرة.

وقالت إحدى شاهدات عيان، تدعى أيمان محمد، إن بداية واقعة انتحار مهندس أثناء قفزه من الطابق الرابع، بعدما أقدم على التعدي على زوجته وطفليه بطعنهما بسبب مشكلات عائلية ومروره بأزمة مالية، بأن أسرة المهندس ليس لهم اختلاط بأحد في المنطقة، الجميع يشهد بأخلاقهم وحسن تعاملهم مع الأهالي.

أضافت إيمان لموقع "القاهرة 24"، أن وقت الواقعة كان يخرج أصوات صراخ وفوجئنا بأنه يحاول أن يقفز من الطابق الرابع ولكن جاء شقيق زوجته وحاول منعه من القفز، وقام بالإمساك به لكنه لم يستطع وسقط على الأرض، وردد كلمات عايز أشرب ميه وخدوا بالكم من عيالي.

وأشارت إيمان إلى أن جميع أهالي المنطقة حاولوا إنقاذ زوجة المهندس وطفليها بعد طعنهم وتم نقلهم إلى المستشفى، وجاءت سيارة الإسعاف لنقل المهندس أسامة.م، مهندس بإحدى شركات البترول، موضحة: "المهندس عاقل والظروف أصعب من أي حاجة، ولكنه كان دائم الشجار مع زوجته بسبب مشكلات أسرية متكررة بينهما".

وتلقت غرف عملية النجدة، بلاغا بوصول معلمة، 34 سنة، للمستشفى مصابة بطعنة شبه نافذة بالصدر، وبصحبتها ابناها مصابان بطعنات وكسور، حيث أسفرت التحريات عن أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة، وانتقل رجال المباحث إلى المكان لكشف ملابسات الواقعة وتبين أنه وراء الحادث زوج المجني عليها، وعقب ارتكابه الواقعة قفز من شرفة العقار وتوفي ونقل إلى المشرحة، بينما تم نقل زوجته ونجليه المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

كما أمرت جهات التحقيق بتشريح جثة الموظف المتوفى وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، للوقوف على الإصابات التي لحقت به وأسفرت عن مقتله.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news