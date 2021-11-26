أب يربط بنتيه بالحبل ويمنع عنهم الطعام ويتحرش بهما بتحريض من زوجته.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت الفتاة المصرية ضحية التحرش على يد والدها، إنها وشقيقتها كانتا تأكلان من "الزبالة" لأن والدهما كان يمنع عنهما الطعام طول اليوم، ثم يعطيهما رغيفاً واحداً وقطعة "طعمية" واحدة.

وأضافت الفتاة خلال مشاركتها في برنامج على قناة "الحدث اليوم"، إن زوجة أبيهما كانت تمنع عنهما الأكل وتلقيه في القمامة حتى لا تحصل هي وشقيقتها عليه، مؤكدة أنها وشقيقتها ذهبتا لوالدهما بعد وفاة والدتهما ثم جدتهما لأمهما والتي كانت تقيمان معها.

وأضافت أن والدها انفصل عن والدتها من فترة طويلة، وكانا يعيشان عند جدتهما، ويرسل لهما والدهما 300 جنيه شهريا فقط، موضحة "أن المبلغ كان ضئيلا جداً، ويتم صرفه في نفس اليوم".

وعرضت القناة، حالة مأساوية شقيقتين تدعيان نسمة وشيرين عصام، وهما فتاتين قام والدهما باحتجازهما لفترة طويلة وعذبهما وتحرش بهما أيضا، كما منعهم من استكمال الدراسة.

وقالت نسمة عصام، إنها وشقيقتها ذهبتا لوالدهما بعد وفاة والدتهما ثم جدتهما لأمهما والتي كانت تقيمان معها، موضحة أن والدهما رفع دعوى قضائية لضمهما له، وقام بتعذيبهما بطرق عدة.

وتابعت إن والدهما كان يمنع عنهما الأكل طوال مدة إقامتهما معه، وكان يعطيها "رغيف واحد وقطعة طعمية واحدة"، وكان يربطهما في الحمام، و"يعيش حياته هو وزوجته وابنهما".

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