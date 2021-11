طفلة صينية تحرك رقبتها بطريقة غريبة تدهش العالم .. فيديو

كشف مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية لتلميذة صينية قدرتها على القيام بحركات غريبة أثناء تحريك رقبتها بينما يقف زملاؤها بانبهار خلفها أثناء إحدى الفعاليات الفنية في المدرسة.

وتقول الصحيفة إن الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل في العالم كله أدهش العالم، حيث رصد ما تقوم به الطفلة أثناء الرقص، وكيف تستطيع تحريك رقبتها في اتجاهات أفقية مختلفة بمرونة كبيرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الفيديو تم رصده في مدينة دونغ ينغ، التابعة لمحافظة شاندونغ الصينية يوم 18 نوفمبر الجاري.

A girl from Dongying, east China's Shandong province, showed her unique skill of neck moving in a dance class. Are you capable of doing so? #ChinaGotTalent pic.twitter.com/3HbaGCVicP