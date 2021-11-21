التشيك لايزالون يعانون تعلم اللغة الإنجليزية

المصدر: براغ ■ د.ب.أ

أظهر مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية لعام 2021 أن جمهورية التشيك تأتي في المرتبة الخامسة، كأسوأ دولة في أوروبا في ما يتعلق بمهارات اللغة الإنجليزية، ولدى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا مستويات أقل من إتقان اللغة الإنجليزية مقارنة بالتشيك، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني لمحطة «راديو براغ إنترناشونال» الإذاعية الرسمية لجمهورية التشيك.

وفي مقارنة على المستوى العالمي، تراجعت التشيك من المرتبة الـ19 إلى الـ27، ويعد أكبر تراجع جرى تسجيله عبر أوروبا في العام الجاري. ورغم بعض التقدم الطبيعي في تعلم مهارات اللغات الأجنبية، بسبب حرية التنقل وفرص الدراسة بالخارج، يتحدث التشيك ممن تجاوزوا الـ40 لغات أجنبية قليلة. ووفقاً لمكتب الإحصاء التشيكي يمكن لنحو نصف سكان التشيك التواصل باللغة الإنجليزية.

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