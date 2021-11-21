السلفادور تضبط 2.5 طن كوكايين في المحيط الهادئ

المصدر: سان سلفادور ■ أ.ف.ب

ضبطت السلفادور، أول من أمس، 2.5 طن من الكوكايين بقيمة 62.5 مليون دولار، خلال عملية في المحيط الهادئ، أوقفت خلالها أربعة إكوادوريين وثلاثة مكسيكيين وكولومبيين اثنين، على ما أعلن الرئيس نايب بوكيلي.

وكتب الرئيس السلفادوري عبر حسابه على «تويتر»: «بحسب التقديرات، تم ضبط أكثر من 2.5 طن (من الكوكايين) بقيمة تفوق 62.5 مليون دولار»، أي «أكثر من 1000 بيتكوين».

وأوقف تجار المخدرات المفترضون في البحر على بعد نحو 460 ميلاً بحرياً (851.92 كيلومتراً) جنوب أكاخوتلا في مقاطعة سونسوناتي جنوب غرب البلاد.

وقال رئيس السلفادور إن العملية أفضت إلى توقيف «تسعة أجانب وثلاث سفن، والعثور على 135 كيساً يحوي كل واحد نحو 20 رزمة من المخدرات».

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