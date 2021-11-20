أمريكية تقتحم عرين أسد وترقص له وتخرج سالمة ! .. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثارت سيدة أمريكية الجدل في حديقة برونكس في ولاية نيويورك الأمريكية بمقطع فيديو لها وهي ترقص داخل عرين أسد وترميه بالورود والمال.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن السيدة كانت ترتدي فستانا أحمر حين اقتحمت عرين أسد في حديقة برونكس الأمريكية بكل جرأة وشجاعة وكأنها تقتحم بيتا لحيوانات أليفة وأن الأسد لم يهاجمها.

وذكرت أن وجود السيدة في عرين الأسود استمر دقيقتين بدون خوف أو ذعر، بل حاولت رميه بالورود والمال تعبيرا عن حبها له وأنها لم تكن تخاف من تواجدها في العرين.

وأشارت الصحف الأمريكية إلى أن ذلك الحادث ليس الأول حيث اقتحمت سيدة سمراء حظيرة أسود في حديقة برونكس سنة 2019 لكن الأمن تدخل في الوقت المناسب.

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