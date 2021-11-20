بايدن يعفو عن ديكين روميين مُسنّين في عيد الشكر .. صور

المصدر: رويترز

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن عفوا عن الديكين الروميين الأبيضين الكبيرين من ولاية إنديانا بيانت بتر وجيلي في حديقة الورود بالبيت الأبيض يوم الجمعة، وذلك في استمرار لتقليد متبع في عيد الشكر منذ عقود.

وقال بايدن «بدلا من طهي هذين الديكين الروميين سيجري إعطاؤهما تعزيزات»، وذلك في إشارة إلى الجرعات المعززة من اللقاحات التي سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدامها على نطاق أوسع في وقت سابق من اليوم.

وقال «من المهم أن نستمر في تقاليد كهذه، لتذكيرنا كيف أن هناك نور وأمل وتقدم من الظلام، وهذا ما يمثله عيد الشكر هذا العام من وجهة نظري».

وقبل أن يتحدث، كان الديكان الروميان يتجولان بحرية في الحديقة، حيث تفوح رائحة عصير التفاح الساخن في الهواء. وعزفت فرقة موسيقية ألحانا مرتبطة بالطيور، منها «فري بيرد» و«بيرد لاند»، وهي من أعمال فرقة ويذر ريبورت، لحشد من موظفي البيت الأبيض وأطفالهم.

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