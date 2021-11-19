علف يحد من تجشؤ الأبقار لغاز الميثان.. يطرح في أوروبا قريبا

المصدر: موسكو - د ب أ

أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن مادة تضاف للأعلاف تقلل من غاز الميثان الذي تطلقه الأبقار عندما تتجشأ اقتربت خطوة من بيعها في أوروبا، ويعد الميثان أحد المواد الرئيسية المساهمة في الانبعاثات الزراعية.

وقالت هيئة مراقبة الأغذية التابعة للاتحاد الأوروبي إن منتج "بوفار" الذي تنتجه شركة "رويال دي إس إم" الهولندية آمن وفعال للأبقار الحلوب. ولم تتم مطالبة الهيئة بتحديد ما إذا كان العلف عند المستويات الآمنة لفئات أخرى مثل الأبقار المخصصة لإنتاج اللحوم.

وتعد أوروبا ثاني أكبر منتج للحليب في العالم، وقد تم بالفعل اعتماد "بوفار" لأبقار إنتاج اللحوم والأبقار الحلوب إلى جانب الأغنام والماعز في تشيلي والأبقار في البرازيل.

ويواجه قطاع الزراعة مزيدا من الضغوط ليصبح أكثر حفاظا على البيئة حيث تركز الحكومات والمستثمرون على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، كما أن مواجهة انبعاثات الميثان من أكثر التحديات المناخية أهمية بالنسبة للزراعة.

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