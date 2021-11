فيديو مؤلم لأنثى فيل تحاول إيقاظ صغيرها الميت

في مقطع الفيديو المؤلم للقلب، تحاول أم فيل إحياء عجلها الميت البالغ من العمر ثلاث سنوات وسيتركك المقطع العاطفي بالدموع.

وقع الحادث في منطقة بالاكاد بولاية كيرالا الهندية، حيث شوهد فيل صغير مستلقي على الأرض بعد تعرضه للصعق بالكهرباء.

وفي محاولة يائسة لإنعاشه، يمكن رؤية الفيل الأم وهي تستخدم جذعها لكز صغيرها وحثه من أجل مساعدته على النهوض.

الفيلة حيوانات ذكية بشكل استثنائي، قادرة على اختبار وفهم مجموعة واسعة من المشاعر. ليس ذلك فحسب، فهم أيضًا يفهمون الموت والمعاناة، بالطريقة نفسها التي يتعامل بها البشر، كما أن انتشار الفيديو دليل على ذلك.

وقال كورا سرينيفاس، مسؤول الغابات في المنطقة: "كان هناك سلك مباشر متصل بجدار، ويبدو أن الفيل قد لمسه ".

في هذه الأثناء، انتشر الفيديو على نطاق واسع وشعر مستخدمو الإنترنت بالحزن لرؤية انثى الفيل في مثل هذا المحنة.

وأعرب آخرون عن غضبهم من قيام السلطات بتركيب أسلاك شائكة مكهربة، وهو ما تسبب في كثير من الأحيان في مثل هذه المآسي.

Heart-wrenching! A mother elephant tries to wake a three-year-old dead calf after the tusker came in contact with an electric wire in Palakkad district of the southern Indian state of #Kerala



