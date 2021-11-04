يقتل زوجته ووالدتها ويحتجز أولاده في ليلة دامية.. والأمن المصري ينهي المأساة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت وسائل إعلام مصرية إن قوات الأمن تمكنت، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على شخص "قتل زوجته ووالدتها واحتجز أولاده" كرهائن منذ مساء الثلاثاء في الفيوم جنوب غرب القاهرة.

ووفقا لموقع "اليوم السابع"، فإن "بلطجي الفيوم مارس كل أنواع التعذيب على الأسرة (...) وقتل والدة زوجته، وألقى جثمانها بفناء المنزل قبل عملية الاقتحام بساعات". وخلال عملية الاقتحام "تبادل البلطجي إطلاق النار مع القوات الأمنية، مما أسفر عن إصابته بطلق ناري".

ولفت موقع "الأهرام"، إلى أن "الأجهزة الأمنية بالفيوم، تمكنت من اقتحام منزل البلطجي، الذي كان يحتجز أسرته، بعد تفجير الأبواب المحصنة، وإصابته بطلق ناري، كما نجحت في إنقاذ أفراد الأسرة".

ووقعت الحادثة في منطقة "منشأة عبد الله" في محافظة الفيوم، حيث "أطلق الرجل النار على زوجته وحماته، وقام بخطف أبنائه (...) واحتجازهم كرهائن،" وفقا لموقع "المصري اليوم".

ونشر الموقع نتائج التحريات الأولية للحادثة، والتي أفادت بأن "المتهم نشبت بينه وبين زوجته مشاجرة، أخرج على إثرها سلاح ناري، وأطلق النيران على زوجته ثم على حماته، التي تصادف تواجدها داخل المنزل في هذا التوقيت".

وطوقت الأجهزة الأمنية المنزل الذي كان يختبئ فيه مع أطفاله، وحصل اشتباك، بعد أن هدد بقتلتهم في حالة الاقتراب منه، وتم القبض عليه، "دون المساس بأبنائه أو إلحاق ضرر بهم".

وتحدث موقع "رأي اليوم" عن خلاف عائلي، وذكر أن الرجل يدعى "أ. ع. ا."، وأنه "كان على خلاف مع زوجته، حين زارتهم حماته لحل المشكلة، لكنه قام بإطلاق النيران عليهما معا، ومنع خروجهما أو دخول أحد آخر، فيما احتجز الأطفال كرهائن لمنع قوات الأمن من اقتحام منزله".

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