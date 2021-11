طفلان صينيان يلهوان بالقفز بين سطحي مبنيين بإرتفاع 27 طابقاً ! .. فيديو

نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه لطفلين في الصين يقومان بتصرف متهور بين سطحي بنائين يتكون كل منهما من 27 طابقًا.

ويظهر الطفلان في الفيديو وهما يتبادلان القفز من سطح أحد المبنيين إلى سطح المبنى الآخر لتخطي الفجوة التي تفصل بينهما.

ويبدو الطفلان في الفيديو وكأنهما يستمتعان بما يقومان به رغم التصرف المتهور والخطير الذي كان ممكنا أن يودي بحياة أحدهما أو كلاهما.

Would you dare? These two boys were spotted on the roof of a 27-storey building in China, with one of them jumping over the gap between two buildings. pic.twitter.com/UFakER8fhY